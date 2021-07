Ils y sont ! On imagine le soulagement des 14 lieux inscrits pour la finale du Monument préféré des Français 2021 sur France 3. Cette année, la compétition était extrêmement rude puisque 42 monuments étaient présélectionnés, soit trois par région. Après un premier vote, il est temps de choisir quel lieu sera le plus beau, le plus grand et le plus élégant pour représenter notre patrimoine.

La liste des monuments de chaque région

Dans la partie Nord du pays, on retrouve le Château de Falaise dans le Calvados, la Propriété Caillebotte dans l’Essonne, le Château de Pierrefonds dans l’Oise, la Place Stanislas de Nancy en Meurthe-et-Moselle, le Pont-Canal de Briare dans le Loiret, les Tours de La Rochelle en Charente-Maritime, le passage Pommeraye à Nantes dans la Loire-Atlantique, les remparts de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine et l’Hôtel-Dieu de Beaune en Côte-d’Or.

La partie Sud, quant à elle, est un peu moins représentée. La rotonde ferroviaire de Chambéry en Savoie, la Citadelle de Bonifacio et l’escalier du Roy d’Aragon en Corse du Sud, le Pont du Gard et le Théâtre antique d’Orange dans le Vaucluse participent à la compétition. Enfin, le Jardin de Balata à Fort-de-France en Martinique complète la liste.

Le public a désormais toutes les cartes en main. Il suffit de se rendre sur le site officiel du concours jusqu’au 22 juillet pour voter et élire le monument qui vous touche le plus. Le vainqueur sera dévoilé dans l’émission présentée par Stéphane Bern à la rentrée sur France 3, à l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine.