Quel rôle Cyril Hanouna va-t-il jouer lors de la prochaine élection présidentielle ? La question se pose vraiment alors que Paris Match nous apprend que l’animateur de Touche pas à mon poste s’apprête à publier un livre, coécrit avec le journaliste et éditorialiste Christophe Barbier, le 6 octobre prochain chez Fayard. Intitulé Ce que m’ont dit les Français, cet essai devrait exposer la « vision de la France de 2022 » du trublion du PAF.

L’ouvrage se divisera en plusieurs parties. D’une part, des chercheurs et des communicants analyseront trois années d’émissions diffusées sur C8, que ce soit Touche pas à mon poste ou Balance ton post où les personnalités politiques et autres témoins de l’actualité ont défilé. D’autre part, Cyril Hanouna reviendra sur le rôle qu’il a joué pendant le quinquennat d’Emmanuel Macron, des prémices du mouvement des « gilets jaunes » jusqu’aux témoignages de victimes de violences policières et conjugales.

L’animateur a confirmé l’arrivée de Ce que m’ont dit les Français à demi-mot sur son compte Twitter, citant l’information avec un emoji en forme de clin d’œil. Prévu pour la rentrée, cet ouvrage écrit à la première personne n’est qu’une pierre à l’édifice que Cyril Hanouna veut construire en vue de l’échéance de 2022. En avril dernier, l’homme fort de C8 a confirmé son désir de proposer une émission politique dans laquelle il recevrait les candidats à l’élection présidentielle.