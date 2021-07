Si vous pensez à vos étés passés, quels sont les souvenirs qui vous reviennent en tête ? Une glace délicieuse mangée devant un coucher de soleil ? La satisfaction d’un bronzage parfait ? Chez 20 Minutes, on adore les sorbets citron et les teints hâlés, mais ce que l’on aime encore plus, c’est la télévision et tous les bons moments qui s’y rapportent.

Durant la période estivale, il ne fait aucun doute que vous avez allumé votre poste, que ce soit pour suivre le Tour de France et les JO si c’est votre dada, ou bien pour vous détendre devant l’un des programmes cultes que la télé nous offre chaque saison.

Le succès du Vent des moissons et compagnie

Pour ce premier épisode d’Un été devant la télé, faisons un bond dans le temps d’une trentaine d’années. En 1988, TF1 lance la mode des sagas de l’été avec Le vent des moissons, sa série portée par Annie Girardot et Jacques Dufilho. Les deux comédiens ne le savent pas encore, mais grâce à eux, le petit écran proposera un feuilleton reprenant les mêmes codes tous les ans, pendant que les Françaises et les Français sont en vacances.

Après le succès du Vent des moissons, d’autres fictions parviennent à devenir tout aussi cultes : Les Cœurs brûlés, Les yeux d’Hélène, Terre indigo… Mais ça, ce n’est rien comparé à l’impact de Zodiaque et de Dolmen, diffusées en 2004 et 2005 par TF1. Êtes-vous prêts pour une bouffée de nostalgie ? Ça se passe en vidéo dans le premier numéro d’Un été devant la télé.