Tous les bacheliers, désormais en vacances, savent ça : il faut bien lire la question énoncée. Visiblement, les internautes de 20 Minutes ont oublié cette consigne élémentaire… On vous taquine mais c’est vrai qu’en vous demandant, dans un article, pourquoi vous regardiez les chaînes d’info en continu, dont les audiences montent à des niveaux historiquement haut depuis plusieurs mois, on ne s’attendait pas à recevoir autant de commentaires de gens qui… ne regardent pas ces chaînes.

A croire que vous vous sentez particulièrement visés quand on vous explique que CNews, la chaîne d’info du groupe Canal+, filiale de Vivendi, contrôlée par Vincent Bolloré, a enregistré une saison historique, triplant son audience depuis son lancement en 2017. Desault, par exemple, prend le temps d’expliquer pourquoi il se sent beaucoup plus intelligent que les téléspectateurs : « Je n’ai pas de téléviseur et ça ne me manque pas du tout. Je préfère lire, peindre et écouter de la musique plutôt que de laisser le pourcentage de mon cerveau disponible pour des imbécillités. »

Zemmour superstar

Heureusement, nous avons trouvé quelques internautes pour expliquer leur amour de CNews. Un nom revient en boucle, dans une trentaine de messages envoyés par trois personnes : Eric Zemmour. Le polémiste d’extrême-droite, condamné à trois reprises pour provocation à la discrimination et à la haine, est assurément la tête de gondole de la chaîne d’après les internautes de 20 Minutes. Marie-Violette développe son argumentaire : « Nous regardons CNews à partir de 19h jusqu’à 21h. Les infos du jour sont décryptées et analysées sans tabou. Les débats souvent animés et nous permettent d’y voir plus clair et bien souvent de moins nous sentir seuls face à toute cette société idéologique… »

Si plusieurs internautes accusent BFM TV d’être trop proche de la doctrine du gouvernement, CNews est vantée pour son ton décalé. Romain apprécie ainsi la présence « d’intervenants que l’on ne voit pas ou peu ailleurs, qui proposent une autre vision et analyse, différentes de celles des grands médias. » Là où nombre d’entre vous reprochent à ces chaînes une idéologie trop droitière et une approche populiste de l’information, les fans de CNews et BFM TV vantent au contraire une « autre manière de penser, loin des poncifs et des clichés bien-pensants », comme Margot.

Cacophonie

Si les avis semblent donc irréconciliables entre les pros et les anti chaînes d’info en continu, il y a un point sur lequel vous êtes d’accord : la cacophonie. Julie confesse que, bien qu’« addict » à CNews, il lui arrive de changer de chaîne quand les débats « surtout chez Praud » deviennent trop bruyants. Bruno, qui est plutôt dans le camp BFM TV, a la même appréciation : « Les journalistes se laissent parfois déborder par leurs invités ou par les chroniqueurs et on ne comprend plus rien. Parfois, je zappe sur CNews à cause de ça, mais c’est encore pire chez eux, alors j’éteins la télé… »

Les allergiques aux chaînes d’info, même s’ils ne les regardent jamais, ont également cette image de CNews, d’un lieu de débat « bruyant et vain », selon Salomé.