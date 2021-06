L’été est là et, avec lui, viennent les fortes chaleurs. Fermez donc les volets de votre nid douillet, installez-vous confortablement dans votre canapé (avec un jus d’orange pour éviter la déshydratation) et allumez votre poste de télé. À partir de ce moment-là, vous n’avez plus rien à faire, on s’occupe du programme.

Il y aura cette semaine un pic de nouveautés sur la journée de mercredi. En prime time, TF1 proposera une série inédite, Quiz. Au fil de trois épisodes, on découvrira l’histoire de Charles Ingram, l’homme qui a marqué l’histoire de Qui veut gagner des millions en remportant le jackpot tout en ayant triché. Face à cette fiction, M6 mise sur le divertissement grâce à sa Soirée extraordinaire. L’émission va jouer avec la réalité augmentée pour envoûter ses téléspectateurs et téléspectatrices.

Un peu plus tôt dans la soirée, France 3 donnera le coup d’envoi de la saga de l’été de Plus belle la vie, marquée par le naufrage de plusieurs personnages emblématiques. Mystères, amour, tensions, tous les ingrédients seront réunis pour entretenir le suspens durant plusieurs semaines.