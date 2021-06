Lorsqu’il a reçu cet appel de Xavier Gandon, directeur des antennes du groupe TF1, Camille Combal a cherché où se trouvait la caméra cachée. Non, on ne lui faisait pas un canular. En revanche, on venait de lui proposer de partir à Amsterdam avec Yoann Riou pour animer une émission de billes produite par le créateur de The Voice. Cerise sur le gâteau, tout ça serait diffusé en prime time sur la première chaîne de France. « De toute façon, la dernière fois qu’ils ont pris leur téléphone, c’était pour me proposer une émission où toutes les célébrités sont dans des peluches », se résigne avec humour l’animateur, en référence à Mask Singer.

« Allez la bleue, allez la bleue ! »

Après avoir roulé aux Pays-Bas et en Allemagne, les billes de Marble Mania vont donc passer par la case TF1. À la fois jeu d’adresse et jeu de hasard, cette compétition fait s’opposer deux équipes de trois célébrités – Iris Mittenaere, Ahmed Sylla et Florent Peyre contre Denitsa Ikonomova, Christophe Licata et Chris Marques dans le premier numéro diffusé ce vendredi soir – jouant pour des associations. Les six personnalités devront d’abord gagner le plus de billes possibles pour participer ensuite aux épreuves de chance dont la finale pendant laquelle 6.000 billes seront lancées sur la piste.

« On les lâche dans des parcours assez impressionnants mais ça reste un truc de billes, quoi », commente Camille Combal, dont le but est de faire plaisir aux enfants et aux grands qui ont conservé une part d’insouciance. Surtout, l’émission compte attraper dans ses filets les curieux et les curieuses grâce à son caractère fascinant. « C’est une vraie compétition et c’est hypnotique, assure l’animateur. Tu démarres en te disant "c’est des billes, c’est n’importe quoi" et au bout de cinq minutes, t’es là à dire "allez la bleue, allez la bleue !" »

Yoann Riou, commentateur de matchs de foot… et de billes

Qui dit match ou compétition, dit commentateur. Bien que fan de foot, Camille Combal n’a pas les cordes vocales assez accrochées pour se lancer dans ce rôle. Il a alors fallu faire appel à un spécialiste en la matière et contacter Yoann Riou, plus habitué au classico OM-PSG qu’aux duels de billes. « Franchement, on se prend dans la compet mais on n’est pas en train de vendre la finale de la Champions League, prévient l’animateur. Il n’y a que Yoann Riou qui n’a pas compris que ce n’était pas une finale de Champions League parce que lui commente tout comme si c’était une finale de Coupe du monde ! »

Après avoir vu la première du format hollandais de l’émission, celui que l’on retrouvera à la rentrée à la tête de Danse avec les stars s’est rapidement pris au jeu et a accepté la proposition de TF1. Il y voit l’occasion de se diversifier et surtout de s’amuser. « Je ne vais pas faire que ça mais si demain, je porte une ou deux émissions comme celles-là qui peuvent vraiment plaire aux enfants, je suis trop content », confie-t-il.

Biberonné à Intervilles, Camille Combal a travaillé sur cette émission empreinte de nostalgie. « On met des billes en prime sur TF1, comment dire non ? C’est un truc complètement ouf, bien sûr qu’on y va ! », s’exclame-t-il alors qu’on dirait qu’il peine encore à y croire. Pour pousser le vice jusqu’au bout, on ne serait pas loin de penser qu’il a signé son contrat avec un stylo Pif Gadget.