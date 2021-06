ANNIVERSAIRE Pour les dix ans du programme TF1 dévoile une émission inédite « The Voice All Stars » qui annonce le retour de cinq coachs et de nombreux anciens candidats de l’émission

Les cinq coachs de « The Voice All Stars » — Capture d'écran/TF1

Alors que la dixième édition de The Voice vient à peine de s’achever sur une victoire de Marghe, les emblématiques fauteuils rouges des coachs vont reprendre du service. A l’occasion des dix ans du programme de chant, TF1 prépare une émission inédite : The Voice All Stars. La chaîne a d’ailleurs dévoilé les premières images du show où l’on peut apercevoir non plus quatre mais bien cinq coachs : Jenifer, Florent Pagny, Zazie, Mika et Patrick Fiori qui accompagneront les candidats dans cette nouvelle saison.

Coté candidats, TF1 a également prévu quelques surprises. A l’image de Koh-Lanta, le format « All Stars » annonce le retour d’anciens participants emblématiques des précédentes éditions de The Voice. Dans la bande-annonce de la chaîne, on devine d’ailleurs de nombreux visages familiers : Al. Hy, Olympe, MB14, Louis Delort… qui viendront retenter leur chance à l’aveugle devant les coachs. De quoi réjouir les fans du programme en attendant la diffusion de l’émission prévue à l’automne 2021.

#TheVoiceAllStars arrive prochainement sur TF1 😊

10 ans, ça se fête avec tout le monde non ? 😉 pic.twitter.com/650qfjAsLS — TF1 (@TF1) June 19, 2021

Plus de battles ni de K.O

Autre nouveauté du programme, la suppression de certaines épreuves. « Pour fêter les dix ans de l’émission, on a imaginé une saison spéciale, plus courte, plus ramassée qu’une saison traditionnelle, explique Matthieu Grelier à Télé Loisirs. C’est une vraie saison avec des auditions à l’aveugle. Par contre, il n’y aura pas de battles, ni de K.O., on passera directement aux cross-battles, la nouvelle étape qu’on a inaugurée sur la saison 10 », ajoute le directeur des programmes et du développement ITV Studios.