Mercotte, une vraie mamie gâteau — Wlad SIMITCH/M6

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 14 juin 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Pas d’effet de curiosité pour Christophe Dechavanne. L’animateur faisait son retour sur le petit écran cette semaine aux commandes d’A prendre ou à laisser, le jeu précédemment incarné par Cyril Hanouna sur C8. A mi-parcours de son CDD (seuls dix numéros ont été tournés), les chiffres ne sont pas mirobolants. Si l’on ne prend en compte que la deuxième partie de l’émission, 461.000 personnes ont suivi, en moyenne, cette nouvelle version, soit 2,2 % du public selon Médiamétrie. A titre de comparaison, TPMP est habituellement plus proche du million de fidèles à cet heure-là.

L’instant zapping

Qui a dit que les journalistes n’annonçaient que des mauvaises nouvelles ? Perrine Storme a prouvé le contraire ce mercredi sur BFMTV. Après avoir fait un foot avec des enfants dans un parc (en direct à l’antenne, oui), la reporter et son cadreur se sont approchés d’une femme en train de flâner sur la pelouse : « Vous me disiez tout à l’heure que vous n’étiez pas au courant que Jean Castex avait pris la parole ce midi ? ». Normal, elle était en train de se détendre au soleil. Perrine Storme annonce alors à son interlocutrice que le couvre-feu ne serait plus en vigueur à partir de dimanche. Le bonheur se lit sur son visage, et son cri résonne encore dans les oreilles de la journaliste.

Plus beau jour de sa vie, le cri résonne carrément dans le parc pic.twitter.com/rkpe5Q9ObB — Bertrand Chameroy (@bchameroy) June 16, 2021

Le moment speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé la semaine prochaine ? Un programme chargé en nostalgie, vous les verrez !

Les infos « pop-corn »

Stéphane Bern récidive. Non, rassurez-vous, l’animateur ne va pas se remettre en maillot de bain pour faire la pub d’un camping village. En revanche, il jouera à nouveau la comédie pour une fiction prévue pour France 2. Intitulé Bellefond, cet unitaire racontera l’histoire d’un procureur et professeur en droit pénal qui retourne dans son village natal, accompagné de trois de ses meilleurs étudiants, pour élucider une affaire mystérieuse. Le tournage a démarré cette semaine et durera jusqu’au 13 juillet dans la Drôme provençale.

Marie Portolano n’aura pas le droit de goûter les gâteaux préparés par des personnalités françaises. L’animatrice, que l’on retrouvera à la rentrée à la tête du Meilleur Pâtissier, ne sera pas de la partie pour la version « célébrités » de l’émission, actuellement en tournage. A la place, ce sont Norbert Tarayre et Mercotte qui présenteront le programme. Joyce Jonathan, Lola Dubini et Malika Ménard sont notamment annoncées au casting. Et ce n’est pas le seul changement puisque l’émission sera à retrouver sur… Gulli !

Une transformation en douceur. Ce vendredi, Sud Radio annonçait que La Quotidienne, émission diffusée chaque jour (comme son nom l’indique) sur France 5 allait disparaître au profit d’une version hebdomadaire (comme son nom ne l’indique pas) mais ce n’est pas tout. D’après Puremédias, Thomas Isle sera bien à l’antenne du lundi au vendredi à la rentrée pour animer le programme mais il incarnera aussi sa déclinaison hebdomadaire le week-end. La Quotidienne serait alors diffusée de septembre à décembre pour laisser place à la seule version du week-end sur France 5 en fin d’année.