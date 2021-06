L'Angleterre a affronté l'Ecosse le 18 juin dans le cadre de l'Euro 2021 — John Patrick Fletcher/Action Plu/SIPA

L’Euro 2021 fait toujours vibrer des millions de Françaises et de Français chaque soir de la semaine. C’était le cas encore ce vendredi soir pour Angleterre-Ecosse ( même si le match s’est terminé sur un 0-0), diffusé sur TF1. Grâce au match, la chaîne se place sur la première marche du podium avec 4,55 millions d’amoureux et amoureuses du ballon rond, soit 22,7 % de part de marché selon des chiffres Médiamétrie communiqués par Puremédias.

Derrière, France 2 parvient à se hisser en deuxième position des audiences avec un vieil épisode de la deuxième saison des Petits Meurtres d’Agatha Christie, diffusé pour la première fois sur la chaîne le 27 décembre 2013. 3,06 millions de fans, soit 15,2 % du public, se sont branchés devant la série.

France 5 en dernière position des audiences

M6 complète le trio de tête grâce aux deux épisodes inédits de la cinquième saison de Bull. 1,66 million de personnes, représentant 8,3 % de part de marché, ont regardé la suite des aventures de Michael Weatherly. La chaîne privée se place devant France 3 et Musique en fête, l’émission présentée en direct par Cyril Féraud et Judith Chaine dans le cadre des Chorégies d’Orange. Le programme musical a su faire voyager 1,23 million de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 8,0 % du public.

A noter, le faible score de France 5 qui se trouve à la toute dernière place des audiences ce vendredi soir. Room with a View, création conjointe du musicien électronique Rone et du collectif de chorégraphes (La)Horde, n’a pas attiré les foules : 110.000 personnes, soit 0,5 % du public, ont suivi ce ballet.