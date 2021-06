« Camille et Images », une émission avec Camille Combal et des images — © CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Camille Combal fait son retour sur TF1 ce samedi avec Camille et Images.

Dans ce nouveau format, l’animateur réagit aux images qui ont fait rire les Françaises et les Français depuis le début du confinement.

« On ne révolutionne pas le PAF. J’espère juste que l’émission, avec beaucoup d’humilité, amènera un peu de bonne humeur », indique-t-il à 20 Minutes.

On ne l’avait pas vu sur TF1 depuis les fêtes de fin d’année il y a six mois, mais il revient en force. Vendredi prochain, Camille Combal animera le concours de billes Marble Mania et ce samedi, il sera à la tête de Camille et Images, un format qu’il coproduit. Séquences cultes de télé, images drôles du confinement, l’animateur prend les commandes d’un format à mi-chemin entre bêtisier et zapping avec Artus, Lola Dubini, Hakim Jemili, Philippe Lellouche et Clara Luciani. Fan de Emile et Images (et surtout de la chanson Plus près des étoiles), Camille Combal présente à 20 Minutes cette émission au drôle de nom.

A quoi va ressembler Camille et Images ?

C’est un zapping du confinement, on revient sur les images marquantes de l’année qui nous ont fait marrer. On ne va pas mettre Angela Merkel qui annonce qu’elle quitte le gouvernement, c’est moins mon rôle, on m’attend moins là-dessus. On se permet aussi d’aller sur des images cultes qu’on adore voir et revoir. C’est un zapping avec des invités en plateau. Après, c’est à notre sauce, c’est-à-dire que c’est notre façon à nous d’interpréter les images, comme on aime bien les trafiquer, en rigoler, jouer avec. C’est une soirée télé avec des potes et avec tous les gens qui vont nous regarder.

Ce ne sont donc pas que des images tirées du confinement ?

C’est beaucoup d’images récentes mais on peut partir sur des trucs un peu à l’ancienne. On n’a pas vérifié que chaque image des réseaux a bien été filmée entre telle date et telle date, ce n’est pas contractuel. Si l’image a un an et deux mois, on la passe et on est très contents. Le but, c’est qu’on se marre. Il y a beaucoup de télé du monde entier et il y a aussi toutes les nouvelles façons qu’on a eues de travailler : les Zoom ratés, tout ce qu’il s’est passé en télétravail, les génies du confinement, tous ceux qui ont imaginé comment sortir dans la rue. On va essayer de balayer un petit peu tout ça. Après, on a eu tellement de rigolades qu’on a beaucoup d’images qu’on n’a pas eu le temps de passer. On avait sept ou huit catégories à faire, et on a pu en faire que quatre ou cinq parce qu’on était très en retard, on a fait trop de trucs en plateau.

Comment est née l’émission ?

C’est une volonté de TF1 de faire une émission d’images pour l’été, comme ils ont l’habitude de faire. Ils ont toujours fait des bêtisiers pendant les périodes de Noël et pendant l’été. C’est notre version à nous. Ce sont des images cultes, des images inédites mais on a notre façon de les traiter avec les invités.

C’est une émission que vous coproduisez. C’est un stress supplémentaire ?

J’ai appris un truc avec la télé, c’est qu’on peut te commander une émission trois semaines avant, trois mois avant, trois ans avant, les quinze derniers jours, quoi qu’il arrive, c’est le rush. C’est un petit peu le rush mais on a bien bossé. On est stressés que ça plaise. Évidemment qu’on aimerait faire beaucoup d’audience, on a la chance d’avoir fait ça avec La Grande Incruste. Le plus important, c’est que ça plaise aux gens. Il y a le côté audience mais il y a aussi le côté dans la rue, quand on te ressort des répliques de La Grande Incruste, ça fait trop plaisir. Encore une fois, on ne révolutionne pas le PAF. J’espère juste que l’émission, avec beaucoup d’humilité, amènera un peu de bonne humeur, va un peu permettre aux gens de penser à autre chose, de s’évader un peu, c’est le seul but du truc. J’espère qu’elle va plaire. C’est ce qui me stresse, que ça plaise aux gens. J’ai toujours peur de décevoir les gens.

Vous êtes à la tête de Danse avec les stars, La Grande Incruste, Qui veut gagner des millions, Mask Singer… Tout ça, ça va revenir ?

Toutes les marques que vous venez de citer vont revenir, même Plan C normalement. Dans ce contexte sanitaire, c’est impossible à tourner, on ne va pas faire le Carpool Karaoke avec des masques et se laver les mains toutes les deux secondes. Il faut attendre que le contexte sanitaire nous le permette. C’est pour ça aussi que DALS a sauté cette année, on ne pouvait pas danser un merengue à 1,5 mètre de distance en portant le masque, ce n’est pas simple. On a essayé le FFP2 sur Denitsa, c’est pas ouf. On espère tout faire revenir et on travaille encore sur d’autres choses.

Si vous aviez un message à faire passer aux dirigeants de TF1, qu’aimeriez-vous leur demander ?

Après m’avoir filé l’émission où tout le monde est dans des peluches, après m’avoir filé l’émission de billes, je compte sur vous pour m’appeler pour la prochaine émission lunaire WTF qui sera dans votre tête. Si c’est une émission où on doit rejoindre Thomas Pesquet en montgolfière, si c’est une émission où il faut partir faire le tour de l’Ile-de-France à cloche-pied, je ne sais pas. N’hésitez pas à m’appeler en tout cas, j’en serai toujours.