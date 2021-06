Le Brief Télé : Que regarder du 21 au 27 juin ? — 20 Minutes

L’été est enfin là et, avec lui, viennent les fortes chaleurs. Fermez donc les volets de votre nid douillet, installez-vous confortablement dans votre canapé (avec un jus d’orange pour éviter la déshydratation) et allumez votre poste de télé. À partir de ce moment-là, vous n’avez plus rien à faire, on s’occupe du programme.

Cette semaine, c’est un vrai retour dans le passé que nous proposent les différentes chaînes. Enfin, surtout deux. D’un côté, TF1 nous ramènera tout droit dans les années 1990 ce jeudi avec l’émission spéciale retrouvailles de Friends. Les six anciens acteurs et actrices de la série culte reviendront sur les meilleurs moments de cette période qui les a rendus célèbres dans le monde entier.

Le lendemain, la Une fera tout pour plaire aux grands mais surtout aux petits grâce à Marble Mania, le concours de billes animé par Camille Combal et Yoann Riou. Espérons pour la chaîne qu’elle ne pâtira pas de la concurrence puisque la veille, M6 aura diffusé Domino Challenge, une émission qui propose un combat (créatif) entre six binômes amateurs de dominos. On parle de tout ça en vidéo dans le Brief Télé du 21 juin.