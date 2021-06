« Les Maternelles » avec Agathe Lecaron change de formule et de chaîne, et sera sur France 2 à partir de la rentrée 2021 — Nathalie GUYON

Après presque vingt ans sur France 5, le magazine Les Maternelles, devenu La Maison des Maternelles et animé depuis 2016 par Agathe Lecaron​, est maintenant programmé le matin à 9 heures sur France 4, suivi par La Maison des Parents. Mais cela n’aura duré qu’une saison, car les deux émissions vont disparaître, ou plutôt fusionner, et changer de chaîne. Comme le révèle puremedias, Les Maternelles, ou un titre approchant, va débarquer à la rentrée sur France 2, dans le cadre d' une refonte des matinées de la chaîne publique.

Le magazine sera toujours présenté par Agathe Lecaron, et proposé du lundi au vendredi à 9h30 en direct, à la place d’Amour, gloire et beauté, décalé à plus tard dans la matinée. Nouveauté, il y aura deux parties, une première de 35-40 minutes en linéaire sur France 2, et une deuxième de 20-25 minutes interactive sur la plate-forme france.tv.