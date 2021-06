Sarah Jessica Parker au Festival de Deauville — C.Vié

Deux posts en forme de cadeaux pour les fans de Sex and the City. Sarah Jessica Parker, l’inoubliable Carrie Bradshaw dans la série culte de HBO, a posté ce samedi sur Instagram deux photos qui confirment le lancement officiel du reboot de la série baptisé And Just Like That… qui sera diffusé sur HBO Max.

La première image capture la séance de lecture du script des premiers épisodes de la série et la seconde montre Sarah Jessica Parker tout sourire avec les deux autres actrices stars qui participent au reboot, Cynthia Nixon et Kristin Davis. Comme annoncé, Kim Cattrall, qui refuse toujours de participer à un quelconque reboot après s’être disputée avec Sarah Jessica Parker, reste la grande absente de ce projet.

Annoncé en janvier par HBO Max, dix-sept ans après la diffusion du final le 22 février 2004, ce redémarrage intitulé And Just Like That… (« Et juste comme ça ») aura dix épisodes. Sarah Jessica Parker reprend son rôle de Carrie Bradshaw et continue d’être la narratrice de l’histoire. Cynthia Nixon et Kristin Davis campent à nouveau ses deux meilleures amies, l’avocate Miranda Hobbes et la marchande d’art Charlotte York. Elles seront toutes les trois à la production avec Michael Patrick King.