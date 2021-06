Véronique Genest et Marc-Olivier Fogiel — ACAU/Lionel GUERICOLAS/MPP/SIPA

Une place vient de se libérer au casting de L’appel de la cigogne. Cette semaine, France Télévisions annonçait le tournage d’un nouveau téléfilm consacré à la gestation pour autrui (GPA), librement inspiré des témoignages recueillis par Marc-Olivier Fogiel dans son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?.

Toutefois, le directeur général de BFMTV a relevé une ombre au tableau lorsqu’il a appris que Véronique Genest devait apparaître dans la fiction. « Alors là c’est la meilleure ! Je viens de l’apprendre ! C’était Michèle Bernier qui devait jouer, a-t-il commenté sur Twitter. Manifestement, le budget doit être confortable pour que Véronique Genest (qui après avoir dit des horreurs) aille à la soupe ! Miam miam ! Beurk ».

Sa réaction fait écho à un message posté par la comédienne il y a trois ans sur Twitter. A l’époque de la sortie du livre de Marc-Olivier Fogiel, celle qui s’est glissée dans la peau de Julie Lescaut pendant 22 ans s’était affligée : « Dans vingt ans, les enfants diront : "Dis papa, qui c’est maman ? Pourquoi elle m’a vendu ?" ».

« Ça me paraît plus sage »

Sa présence au casting d’un téléfilm tiré du livre de l’ancien animateur d’On ne peut pas plaire à tout le monde a étonné mais les vives réactions ont rapidement fait bouger les choses. Stéphane Sitbon Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, a informé nos confrères de Purepeople que Véronique Genest avait été écartée du tournage. « Ça me paraît plus sage », a commenté Marc-Olivier Fogiel sur son compte Twitter.

En tournage à Bordeaux et Escoussans jusqu’au 3 juillet, L’appel de la cigogne « fait le choix de prioriser l’intime et le combat de deux couples – l’un homo, l’autre hétéro – n’ayant rien en commun, si ce n’est leur désir profond de fonder une famille », selon un communiqué de France Télévisions. Sofia Essaïdi, Malik Zidi, Benjamin Siksou​ et Roby Schinasi s’y donneront la réplique.