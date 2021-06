Le plateau de la Star Ac recréé pour le téléfilm « Pourquoi je vis » — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 7 juin 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Les stars de TikTok ne font clairement pas recette à la télé. Le 31 mai dernier, C8 lançait Influenceurs : au cœur de la French house, son nouveau programme de téléréalité mettant en scène MV, Maryne, Sacha, Raphaël et Louise, cinq créateurs de contenus populaires sur le réseau social chinois. Le souci, c’est que cette célébrité en ligne n’a pas outrepassé les frontières de la petite lucarne. En moyenne, les dix épisodes de l’émission n’ont pas dépassé la barre des 100.000 téléspectateurs et téléspectatrices selon Toutelatélé. Après l’arrêt des Anges, est-ce la fin d’une ère pour la téléréalité ?

L’instant zapping

Jamais une telle somme n’avait été dépensée dans Affaire conclue. Mardi, l’émission de Sophie Davant s’est offert un nouveau prime sur France 2 et a fait l’événement grâce à une vente historique. Line, une téléspectatrice, s’est présentée aux acheteurs avec un miroir signé Line Vautrin dont elle avait fait l’acquisition pour 150 euros. Au terme d’enchères rondement menées, la vendeuse est repartie avec 127.000 euros en poche, soit une valeur multipliée par 845 pour cet objet, par rapport à son prix d’achat.

Acheté 150 euros, revendu 127 000 ! Incroyable record de vente hier soir dans #AffaireConclue pour ce miroir signé de l'artiste française Line Vautrin.



L'émission à revoir sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf ▶️ https://t.co/32gEtph8OQ pic.twitter.com/0PV1BHCKFM — France 2 (@France2tv) June 9, 2021

« En période de covid où la majorité de la population française est en précarité, c’est totalement inadmissible que le service public accrédite ce genre de séquence, c’est honteux », a réagi sur Twitter Pierre-Jean Chalençon, ancienne star du programme dont le domicile a été perquisitionné il y a deux mois dans l’affaire des dîners clandestins.

Le moment speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé la semaine prochaine ? Un programme bien chargé, vous les verrez !

Les infos « pop-corn »

Vous étiez excité à l’idée de retrouver l’ambiance de la Star Ac lorsque vous vous êtes installé devant Star Academy : le doc événement le 22 mai dernier, mais vous êtes resté un peu sur votre faim ? TF1 devrait prochainement rattraper le coup avec un nouveau prime consacré à l’émission culte. Le 20 juin, un tournage est organisé à la Seine Musicale « afin de revivre, en compagnie des anciens élèves et de leurs professeurs, les moments les plus marquants », annonce l'agence Idille.

Il faudra prévoir un gros gâteau pour fêter le prochain anniversaire de Joséphine Ange Gardien. Actuellement sur les plateaux de tournage, Mimie Mathy a annoncé qu’elle mettait en boîte le centième épisode de la série de TF1. Pour l’occasion, la comédienne a posté une photo des coulisses où elle pose en compagnie de Michèle Bernier et Isabelle de Botton, avec qui elle formait le trio « Les Filles » dans le Petit Théâtre de Bouvard. Une jolie surprise pour les nostalgiques.

Une belle finale, un beau vainqueur et d’excellentes audiences pour Top Chef. La douzième saison, qui s’est achevée mercredi et a récompensé Mohamed, affiche une moyenne de 3,28 millions de fidèles tout au long des 18 semaines du concours et 3,9 millions en comptant les chiffres du replay. Des scores similaires à la précédente édition, pourtant marquée par le confinement et la diffusion de demi-épisodes.