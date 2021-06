Le brief télé : Que regarder du 14 au 20 juin ? — 20 Minutes

L’été arrive et, avec lui, viennent les fortes chaleurs. Fermez donc les volets de votre nid douillet, installez-vous confortablement dans votre canapé (avec un jus d’orange pour éviter la déshydratation) et allumez votre poste de télé. À partir de ce moment-là, vous n’avez plus rien à faire, on s’occupe du programme.

Cette semaine, deux émissions font leur retour sur France 2 et C8, et une nouveauté débarque sur TF1. On fait le point sur la nouvelle mouture d’A prendre ou à laisser, le jeu mis en pause en début d’année par Cyril Hanouna et repris par Christophe Dechavanne.

On vous présente également Camille et Images, la nouvelle émission de Camille Combal diffusée samedi. L’animateur devra d’ailleurs rivaliser d’ingéniosité pour faire face à une grosse concurrence : Fort Boyard et le lancement de sa trente-deuxième saison. On parle de tout ça en vidéo dans le Brief Télé du 14 juin.