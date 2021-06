L'émission Quotidien est tombée par hasard sur l'agresseur du président quelques heures avant son passage à Tain. — Capture d'écran TMC

Le hasard des micros-trottoirs restera impénétrable : quelques heures avant de donner une gifle au président de la République, Damien T. s’est retrouvé devant la caméra de l'émission Quotidien, de TMC. Le journaliste Paul Larrouturou interrogeait les anonymes qui attendaient d’arrivée d’Emmanuel Macron mardi, à Tain. Il est alors tombé sur un groupe de trois personnes dont celui qui a donné une gifle au chef de l'Etat, reconnaissable à ses cheveux longs et son tee-shirt vert.

Ce matin, avant l'agression, nous avons interrogé les passants venus à la rencontre du président devant le lycée de #Tain_Hermitage.



Parmi eux, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron.



(Reportage #Quotidien avec @BaptisteBril & Baptiste Gondouin) #Valence



pic.twitter.com/F5i7Fwx94R — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) June 8, 2021

Damien T. n’a néanmoins pas directement parlé au journaliste de TMC, ses deux acolytes oui. « On vient voir notre cher monsieur Macron », explique le premier, au crâne dégarni. « Y’a des choses qu’on voudrait dire mais qu’on peut pas dire malheureusement », poursuit-il. L’homme parle du « déclin de la France » en dénonçant les propos de 2017 d’Emmanuel Macron sur la culture française : celui qui était alors candidat avait expliqué qu’il n’y avait pas une mais des cultures françaises.

Le deuxième comparse de Damien T. refuse de parler en expliquant que Quotidien aurait l’habitude de déformer les propos des interviewés, sans donner plus de précision. On revoit ensuite Damien T. dans la foule au moment de l’arrivée d’Emmanuel Macron, il se fait discret pour approcher au plus près des barrières et donc du président. On connaît la suite.