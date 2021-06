L'affiche de la série « Chernobyl » — 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, ... On vous fait le récap de la semaine du 31 mai 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Le pari n’était pas évident, mais M6 l’a relevé avec brio. En proposant l’excellente série Chernobyl en prime sur son antenne, la chaîne aurait pu rebuter certains téléspectateurs et certaines téléspectatrices mais l’effet de curiosité a pris le dessus : la première semaine de diffusion a attiré 3,7 millions de personnes. D’autre part, cette belle surprise s’est également transposée aux chiffres du replay. Respectivement, 640.000 et 699.000 individus ont rattrapé les deux premiers épisodes. Au total, ils culminent donc à 4,66 millions et 4,09 millions de fans.

L’info flash

Peut-on oser y croire ? Après des mois de guerre froide (c’est du moins ce qu’ont déclaré les candidats et candidates dans la presse), les tensions se seraient apaisées entre certains aventuriers et aventurières de Koh-Lanta. Après la finale de vendredi, Thomas, Mathieu, Flavio, Hervé, Arnaud, Vincent et Myriam se sont retrouvés pour discuter le bout de gras autour d’un verre. « C’est l’heure des réconciliations », a commenté cette dernière en story de son compte Instagram. Ouf, tout est bien qui finit bien !

L’instant zapping

C’est un divorce auquel on ne s’attendait pas. Jeudi, Carla Moreau et Kévin Guedj, stars des Marseillais, ont annoncé qu’ils quittaient le programme de téléréalité qui les a fait connaître. « Quand ça fait sept ans que tu fais la même chose, c’est dur de prendre cette décision, a expliqué Kévin Guedj sur le plateau de Touche pas à mon poste. Je pense que pour notre bien personnel, c’est la chose à faire ».

"On a décidé d'arrêter Les Marseillais" annoncent Carla Moreau et Kévin Guedj en exclusivité dans #TPMP ! pic.twitter.com/Mfde6ytJST — TPMP (@TPMP) June 3, 2021

« On s’est dit que c’était peut-être le bon moment pour partir, pour faire autre chose qui nous correspond, quelque chose de mieux », a enchéri Carla Moreau, en parlant d’un projet qui devrait voir le jour sur C8. C’est Kévin Guedj qui est directement allé voir Cyril Hanouna après le passage de Carla Moreau dans TPMP à la suite des accusations de sorcellerie qui planaient au-dessus d’elle. « On va vivre notre vie, notre mariage avec nos amis, il va se passer plein de choses », a indiqué le Marseillais de 31 ans.

Les infos « pop-corn »

On ne compte plus les séries et téléfilms de TF1 dans lesquels Julie de Bona est apparue au cours des dernières années. Enfin si, on les compte : depuis 2015, la comédienne a joué dans sept productions différentes, du Secret d’Elise à Plan B. A partir du 9 juin, l’actrice sera de nouveau sur les plateaux de tournage à Saint-Tropez et Paris pour Service Volé, un unitaire destiné à être diffusé sur la Une. Elle y incarnera le rôle d’une jeune prodige du tennis féminin ayant subi pendant neuf ans les viols de son entraîneur de tennis, de 14 à 23 ans.

Lui aussi repart en vadrouille, mais pour une destination inconnue. Cette semaine, Antoine de Maximy s’est envolé vers un pays encore tenu secret pour tourner un nouvel épisode de sa série J'irai dormir chez vous. En revanche, on sait où atterriront les images : ce sera sur RMC Découverte. Exit France 5, que l’animateur a choisi de quitter en 2019.

L’été arrive enfin avec tout ce qui y est associé : l’odeur du barbecue, le chant des cigales… et le générique de Fort Boyard ! Cette année encore, le père Fouras, Félindra et Passe-partout accompagneront les samedis soir de France 2 avec des épreuves inédites et de nouvelles recrues, à l’instar du personnage incarné par Jean-Marc Généreux. Lancement prévu le 19 juin prochain.