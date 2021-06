Une partie des candidats de Koh-Lanta, les armes secrètes. — A.ISSOCK/ALP/TF1

Elle a gagné mais ça n’aura pas été une finale de tout repos pour elle… Maxine a été étrillée par une bonne partie des aventuriers du conseil. Heureusement pour elle, Lucie était encore moins appréciée par les votants. Maxine emporte donc les 100.000 euros promis au gagnant.

Après une épreuve des poteaux remportée, après plus de deux heures de lutte, par Maxine, la championne de gymnastique a choisi, avec une part de stratégie assumée, d’écarter Jonathan au profit de Lucie.

Rancœurs et chance insolente

Entre Maxine, stratège de cette saison qui n’a pas hésité à trahir et se dédire au cours de l’aventure, et Lucie, qui a causé la perte de son ancienne tribu par ses choix et a agacé de nombreux téléspectateurs avec sa chance insolente au moment de trouver des armes secrètes, le duo de finalistes était loin de faire l’unanimité.

Le conseil final, et dans une moindre mesure l’émission en direct, auront été l’occasion de faire ressortir un nombre incalculable de rancœurs parmi les candidats. Heureusement, le solaire Vincent était là pour donner un peu de relief et de bienveillance à ce dénouement.