Les candidats des «Vacances des Anges 2», en Grèce. — Philippe Le Roux / NRJ12

Les dernières polémiques leur auront définitivement coupé les ailes. Les émissions de téléréalité Les Anges et Les Vacances des Anges ne seront pas reconduites à la rentrée sur NRJ 12, selon une information révélée par Le Parisien ce jeudi et dont 20 Minutes a obtenu la confirmation en off.

La chaîne a pris sa décision au regard de la baisse des audiences et des controverses qui s'enchaînent depuis le début de l'année, de l'altercation à La Réunion aux accusations de harcèlement sexiste visant plusieurs candidats.

NRJ12 va cependant continuer de travailler avec la société de production La Grosse équipe afin de remplacer ce programme. Un projet de fiction, une série se déroulant dans une agence d'influenceurs, est dans les tuyaux. Son titre (provisoire) : Followers.