Audrey Fleurot reine des audiences avec « HPI » — Philippe Le Roux/Itinéraire Productions/TF1

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 24 mai 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Un carton, un phénomène… Un miracle ? On ne sait même plus comment qualifier les audiences de HPI. TF1 a communiqué cette semaine les scores définitifs de la série portée par Audrey Fleurot et ils sont à peine croyables dans un paysage audiovisuel fragmenté par les plateformes de streaming. Au total, les huit épisodes ont séduit 11,5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, dont une moyenne de deux millions de personnes en replay.

Ces chiffres n’avaient pas été atteints par une série depuis seize ans et la diffusion de Dolmen, la saga de l’été emmenée par Ingrid Chauvin. HPI peut même se vanter d’être tout bonnement la troisième série française la plus regardée de l’histoire de la télévision depuis les nouvelles mesures d’audiences de Médiamétrie lancées en 1989. Ça donne le vertige.

L’instant zapping

Avec le déconfinement, c’est le retour des verres en terrasse, des bons films au cinoche et… des désagréments entre voisins. L’un des premiers à en faire les frais, c’est le programme C à Vous, diffusé sur France 5. Pour fêter le retour à la liberté, l’émission a décidé de reprendre ses fameux dîners en les délocalisant dans un jardin proche du studio, ce qui n’a visiblement pas plu à tout le monde…

📢 Finalement, c’est pas si mal que cette fête des voisins soit reportée…#CàVous @BChameroy #MOINSFORT pic.twitter.com/jFmlMsmcsR — C à vous / 6 à la maison (@cavousf5) May 28, 2021

La phrase choc

Une baisse de rémunération « impossible à supporter ». Ces mots sont ceux de Nathalie Fellonneau, médiatique avocate du barreau de Paris, à propos de son départ de Ça peut vous arriver. La juriste participait à l’émission de Julien Courbet depuis 2001, mais avait disparu des antennes de RTL et M6 depuis la rentrée.

« L’année d’avant, il m’avait été imposé une baisse de 25 % et là, on m’a proposé presque 75 % de moins encore. Ça ne me payait même pas mon crédit ! C’était impossible », a-t-elle révélé à propos de sa rémunération dans L'instant de luxe sur Non Stop People. Nathalie Fellonneau a également confié avoir fait une dépression après son départ.

Les infos « pop-corn »

Elle se plonge dans le bain de la réalisation. Pour la première fois, Alexandra Lamy sera derrière la caméra afin de tourner Touchées, une fiction destinée à être diffusée sur TF1. L’histoire mettra en scène le combat de femmes victimes de violences sexuelles. Parmi elles, on retrouvera Mélanie Doutey, Claudia Tagbo mais aussi Chloé Jouannet, la fille de la néoréalisatrice.

S’inspirer de la fin du monde pour en faire un drame et deux comédies, c’est ce qu’ont décidé de faire les équipes de francetv slash. Pour « fêter » les dix ans de la prétendue catastrophe attendue le 21 décembre 2012 selon les prédictions mayas, la plateforme a décidé de tourner une collection de trois films. Leur point commun ? Interroger « la façon dont nous nous comporterions si nous étions menacés ou avions vécu une situation cataclysmique », indique le communiqué. Diffusion prévue fin 2022, si la fin du monde ne nous est pas tombée sur la tête avant.

Nouvelle recrue pour TF1. Selon des informations de Puremédias, Hélène Mannarino officiera cet été sur la Une pour y animer Le grand quiz, un programme inédit dans lequel le public sera invité à tester ses connaissances sur plusieurs thèmes dont « le permis de conduire ou encore la culture télé ». Espérons que vous saurez répondre à certaines de ces questions grâce au « rétro TV » de 20 Minutes !