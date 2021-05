Image de la série HBO Chernobyl — HBO

« Le public a évolué et est prêt pour des séries comme Chernobyl », estimait Christine Bouillet, directrice de la programmation M6, dans une récente interview à 20 Minutes. Et elle a vu juste, puisque l'évènement de HBO, diffusé jeudi soir, a réalisé le meilleur lancement pour une série américaine sur la chaîne depuis cinq ans, avec 3,7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et une part de marché de 18,5 %. A titre de comparaison, la semaine dernière, M6 programmait le film Le Prénom devant seulement 1,4 million de personnes.

Malgré ce très bon résultat, la chaîne ne s’impose pas en tête des audiences de jeudi, et laisse la première place à TF1 avec sa nouvelle fiction Luther. Ce remake de la série culte anglaise a réuni 3,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices pour une part d’audience de 19,1 %. C’est pas mal, même si HPI faisait plus du double une semaine plus tôt. A noter que sur la cible des femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans, M6 bat TF1 à 30 % contre 15 %.