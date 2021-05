Christophe Dechavanne sera le successeur de Cyril Hanouna — PJB/SIPA

Cela fait deux ans que l’on ne l’avait pas vu à la tête d’une émission de télévision. Mercredi soir, Christophe Dechavanne était invité de Touche pas à mon poste pour annoncer qu’il reprendrait bientôt les rênes d’A prendre ou à laisser, confirmant une information de Puremédias dévoilée plus tôt dans la journée. Sa première sera diffusée le lundi 14 juin sur C8, en remplacement de TPMP.

« Je vais me faire 25 copains, a-t-il confié dans l’émission de Cyril Hanouna en parlant des futurs candidats. C’est un jeu très sympathique et qui laisse vraiment de la place pour être avec les gens. Comme c’est ce que j’aime faire, c’est cool, je suis très content. » Toutefois, l’expérience de Christophe Dechavanne dans l’émission ne devrait pas durer très longtemps, du moins pour l’instant, puisque l’animateur a laissé entendre que la diffusion ne devrait pas s’étaler sur plus de deux semaines. « D’abord on se fait des bisous et on verra après », a-t-il lancé.

Christophe Dechavanne sera le cinquième animateur à prendre la tête d’A prendre ou à laisser. Le jeu a connu une première version de 2004 à 2010 avec Arthur sur TF1 puis a été repris par Julien Courbet en 2014 et 2015 sur C8. Cinq ans plus tard, Cyril Hanouna s’est décidé à faire revivre l’émission, cette fois-ci en direct, et avec l’aide de Valérie Bénaïm les vendredis.