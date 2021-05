« Gaby, on commande des frites avec ça ? » — Capture d'écran/C8

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 17 mai 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Les Françaises et les Français avaient besoin d’amour ces derniers temps, en témoignent les chiffres de Mariés au premier regard sur M6. La cinquième saison de l’émission a signé sa deuxième meilleure édition historique en part d’audience avec 14 % de moyenne. Au total, 3,3 millions de personnes ont suivi les aventures amoureuses (ou pas) des quatorze candidats et candidates, replay inclus. Il n’y a donc aucune raison pour que M6 ne renouvelle pas ses vœux avec l’émission l’an prochain.

L’instant zapping

Mercredi, le pays retrouvait un peu de sa liberté avec, entre autres, la réouverture des terrasses des bars et restaurants. Parmi celles et ceux qui avaient décidé de trinquer à leur santé, on a retrouvé deux individus que l’on ne s’attendait pas à voir ensemble à Boulogne-Billancourt : Cyril Hanouna et Gabriel Attal.

Pendant cette séquence un peu irréaliste de dix minutes, les deux hommes ont donc siroté un diabolo fraise et un Coca Zéro tout en parlant de la crise sanitaire et en interrogeant l’un des serveurs. « Je pense que je vis mon meilleur souvenir de porte-parole là », a déclaré Gabriel Attal. Et ça, c’était avant d’apprendre que Cyril Hanouna allait payer son verre pour lui.

Les infos « pop-corn »

Lego Masters, saison 2, c’est parti ! Ce n’est plus la peine d’envoyer votre dossier de candidature pour participer à l’émission, les équipes partent prochainement en tournage. Cette année encore, les binômes devront s’affronter sur des épreuves techniques et créatives, toujours sous l’égide d’Eric Antoine. Face à eux, les deux brickmasters Georg et Paulina seront de retour pour les juger. Attention à la casse !

Alerte, nouvelle téléréalité ! Avant la rediffusion de La Villa des cœurs brisés, TFX proposera désormais Championnes, familles de footballeurs dès le 7 juin à partir de 16 heures. L’émission ambitionne de faire découvrir au public le quotidien de huit familles de footballeurs de haut niveau à travers le regard de leur femme. Parmi elles, Isabelle Silva, épouse de Thiago Silva, Majda Sakho, compagne de Mamadou Sakho, ou encore Tiziri Digne, mariée à Lucas Digne.

Ce n’est pas le retour de Vidéo Gag, mais sa version 2.0. La semaine prochaine, Camille Combal tournera deux numéros de Camille et Images (oui, c’est bien une référence à Émile et Images), présentée comme « une soirée pop-corn entre amis » pendant laquelle l’animateur et ses invités regarderont et réagiront à des vidéos comiques. Le petit twist, c’est que les personnalités elles-mêmes se prêteront au jeu de divers quiz et happenings pour animer la soirée.