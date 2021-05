Dans « Grey's Anatomy », les départs se suivent — ABC/Jessica Brooks

Mais que se passe-t-il au Grey Sloan Memorial Hospital ? Si vous voulez connaître la réponse à cette question, nous vous conseillons d’être à jour dans la diffusion américaine de Grey’s Anatomy, au risque de vous faire spoiler durant les lignes qui arrivent. Les médecins de la série semblent aspirer à de nouveaux horizons et sont de plus en plus nombreux à poser leur démission.

Alors que les fans ont déjà dû faire leurs adieux à Giacomo Gianniotti, l’interprète d’Andrew DeLuca, Jesse Williams a également quitté le show après douze ans de bons et loyaux services. Le départ de son personnage a été organisé dans le quinzième épisode de la saison 17, mais ce n’était pas le seul. À la surprise générale, le docteur Tom Koracick, incarné par Greg Germann, a également fait ses valises.

« Laisse-moi simplement t’aider »

Dans le scénario de la série, le médecin fait un tir groupé avec Jackson et embarque avec lui à Boston pour s’occuper de la fondation Harper Avery. Le personnage de Tom Koracick a été profondément bouleversé par le Covid-19 cette saison. Lui-même atteint de la maladie, il s’en est sorti mais a décidé de revoir ses priorités.

« Je ne veux pas d’argent, je ne veux pas de titre, laisse-moi simplement t’aider », lance Tom face à Jackson dans l’une de ses dernières scènes. Toutefois, le site américain Deadline précise que Greg Germann pourrait faire son retour dans Grey’s Anatomy à l’avenir, mais seulement en tant que « guest star », le temps de quelques épisodes.