TF1 propose ce samedi soir Star Academy : le doc événement pour fêter les vingt ans du télécrochet.

Duos avec des stars internationales, prestations mémorables, moments cultes, l’émission propose un best of des séquences les plus marquantes de la Star Ac.

20 Minutes fait le point sur ce que l’on a aimé et ce que l’on aurait adoré voir dans ce doc.

Regarder Star Academy : le doc événement samedi soir sur TF1, c’est peut-être ce qui se rapproche le plus d’un voyage dans le passé. Pendant une heure et demie, la chaîne propose à son public de plonger dans les souvenirs d’un temps où une émission française pouvait attirer Beyoncé, Madonna et Elton John sur son plateau. Une vingtaine d’années plus tard, les candidates et candidats réagissent aux images qui les ont dévoilés au pays, parfois devant plus de dix millions de personnes.

Menu maxi best of

Ce « documentaire événement » comme le présente TF1 est à savourer comme un zapping des meilleurs moments de l’émission. Se succèdent par exemple des prestations marquantes des candidats et candidates, que ce soit parce qu’elles étaient émouvantes ou détonantes. Une partie de l’émission nous fait aussi le plaisir coupable de réécouter les hymnes des différentes promotions, que l’on connaît encore par cœur aujourd’hui même si l’on ne les a pas écoutés depuis deux décennies. Surtout, le documentaire ne fait pas l’impasse sur ce qui a fait sa force pendant huit saisons : les stars internationales. Ayez donc votre télécommande à portée de main pour monter le son lorsque arriveront sur votre écran Beyoncé, Madonna, Céline Dion, Rihanna, Britney Spears, Enrique Iglesias ou encore Tina Turner.

Le retour du « prince »

« Je n’attends pas qu’on me rende la liberté, je la prends ». S’il y a bien une phrase qui aura marqué les années Star Ac, c’est bien celle de Pierre qui, lors de la troisième saison, a décidé de quitter la compétition en plein direct, face à un Nikos Aliagas décontenancé. La séquence, que le chanteur affirme ne pas avoir revue avant qu’on ne la lui montre dans le documentaire, fait toujours son petit effet aujourd’hui encore. Dix-huit ans après, l’ex-candidat parti « un peu comme un prince » apporte son éclairage sur ce moment symbolique dans la vie de la téléréalité en France.

Des extraits oubliés

Céline Dion qui pète un câble au moment d’annoncer le programme des demi-finales de la septième saison, ça ne vous dit sûrement rien. Cela fait partie des séquences que l’on avait complètement oubliées et que l’on prend plaisir à redécouvrir. On hallucine aussi quand on revoit les images de Jean-Pascal qui, alors qu’il souhaitait quitter le jeu, est parti se mettre au vert (ou plutôt sous la pluie) à Londres, en plein milieu de la compétition. En fin de semaine, les cartes ont été mises entre les mains du public qui devait déterminer si le candidat méritait de réintégrer la Star Ac. Une autre époque.

Où sont Jenifer et Nolwenn ?

Célébrer les vingt ans d’une émission sans les deux femmes qui ont le plus contribué au phénomène, c’est tout de même dommage. Absentes du Doc événement, on aurait aimé écouter Jenifer et Nolwenn Leroy dévoiler leurs derniers secrets sur la période qui a changé leur vie. Maigre lot de consolation, la première gagnante apparaît tout de même au travers d’une ancienne interview. Du côté du corps professoral, pas de trace non plus de Raphaëlle Ricci, la professeur d’expression scénique redoutée pour ses débriefs hebdomadaires dont le public se délectait.

Où sont les dernières saisons ?

On se doute bien en cliquant sur « play » que l’idée générale de ce documentaire est de célébrer les instants de gloire des candidates et candidats, mais on aurait aussi aimé voir comment celles et ceux qui ont remporté la compétition ont géré l’après-Star Academy et les coups de fil de moins en moins nombreux au fil des années. Dans le même style, on aurait aussi souhaité que l’accent soit un peu plus porté sur les dernières saisons de l’émission, presque complètement passées sous silence dans le documentaire, tout comme l’arrêt du show. Comment les équipes ont-elles vécu la fin du programme ? Comment expliquent-elles l’essoufflement de l’émission ? Ne vous attendez pas à avoir les réponses à ces questions.

Où est le direct ?

De manière générale, qui dit anniversaire dit gâteau, bougies et cotillons. Toutefois, rien de tout ça n’apparaît dans le documentaire. On aurait beaucoup aimé que cette soirée soit bien plus festive et moderne qu’une simple succession d’images d’archives et de témoignages, mais la réalité sanitaire complique l’organisation d’un tel barnum. Invitée de l’émission Un éclair de Guény cette semaine, Lucie Bernardoni, finaliste face à Grégory Lemarchal, a laissé entendre qu’une autre émission, plus musicale cette fois-ci, était en préparation. Un double anniversaire, ce n’est pas mal non plus.