F.R. et C.W.

Denitsa Ikonomova (entourée d'Azize Diabaté et Loiïc Nottet) sur le parquet de Danse avec les stars. — Philippe Le Roux/TF1

Le jeu préféré des écoliers s’invite à la télé. Selon une information du Parisien dont 20 Minutes a obtenu la confirmation, TF1 lancera prochainement un concours de billes.

Camille Combal et le commentateur sportif Yoann Riou seront à la présentation. Intitulée Marble Mania, il s’agit de l’adaptation d’un programme néerlandais, qui compte également une version allemande.

Six candidats par émission

Selon nos informations, les répétitions se sont tenues ce lundi sur le plateau à Amsterdam (Pays-Bas) et le tournage commencera dès ce mardi. Deux primes time seraient envisagés, avec la participation de six candidats par émission. Parmi les participants, des personnalités, figureront l’humoriste Booder et la danseuse Denitsa Ikonomova de Danse avec les stars.

Le concept de Marble Mania ? Les personnalités devraient s’affronter dans des épreuves d’adresse et de hasard. Selon nos confrères, les gains remportés devraient être reversés à des associations. La date de diffusion n’est pas encore connue.