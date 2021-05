FORMULE 2.0 Pour la première fois en dix saisons, les dernières minutes de la finale de « The Voice » se joueront entre deux candidats ou candidates, contre quatre habituellement

Les quatre finalistes de la dixième saison de « The Voice » — © Lionel Guericolas / ITV / B233 / TF1

Après quinze semaines de compétition, TF1 diffusera la finale de The Voice samedi soir.

Marghe, Jim Bauer, Mentissa et Cyprien s’affronteront pour décrocher la victoire mais une nouvelle formule devrait bouleverser leurs certitudes.

Le producteur Pascal Guix explique à 20 Minutes comment se déroulera cette dernière soirée.

La finale de The Voice ne se passera pas comme à l’accoutumée. Depuis dix ans, le programme de TF1 fait s’affronter ses quatre finalistes jusqu’à la révélation du talent sacré « plus belle voix » de la saison. Mais à l’occasion de la dixième édition, les règles sont bouleversées puisque au moment d’annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante, il n’y aura pas quatre personnes sur le ring mais seulement deux.

Elus finalistes samedi dernier, Marghe, Jim Bauer, Mentissa et Cyprien vont s’affronter pour décrocher la victoire finale. Habituellement, le public peut faire son choix entre les quatre candidats et candidates jusqu’aux dernières minutes de l’émission, mais pas cette année. « Le vote va se passer en deux temps, explique le producteur Pascal Guix à 20 Minutes. On va faire un premier vote aux deux tiers de l’émission pour passer de quatre à deux candidats. »

Neuf invités pour la finale

Après ce premier vote, les deux candidats restants auront la possibilité de chanter leur propre composition, une première dans l’histoire de la version française de The Voice. « Ça demande beaucoup de travail en coulisses parce qu’ils ont travaillé d’arrache-pied », confie le producteur. Cette nouvelle formule a effectivement demandé beaucoup de préparation en amont car les huit demi-finalistes avaient planché sur leur propre titre en cas de qualification pour la phase finale. En fin de compte, seuls deux d’entre eux pourront la livrer aux téléspectateurs et téléspectatrices de TF1.

Samedi soir, les quatre talents encore en compétition ne chanteront pas avec leur coach, mais ils seront accompagnés de divers invités pour des duos. Louane, Calogero, Grand Corps Malade et London Grammar viendront épauler les candidats et candidates dans la dernière ligne droite. Par ailleurs, dans la deuxième partie de l’émission, Amir, Indila, Kendji Girac, Soolking et le gagnant de l’an dernier, Abi Bernadoth​, viendront se produire sur la scène de l’émission.