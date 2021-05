Jim Bauer (tout à droite de l'image) prêt pour les répétions de « The Voice » — C.R./20 Minutes

Samedi soir, The Voice était en direct pour sa demi-finale, une première depuis des mois, dont 20 Minutes vous a invité à suivre les coulisses, les répétitions. Huit en début d’émission, seuls quatre candidats pouvaient accéder à la grande finale, suite au vote des téléspectateurs et téléspectatrices. Et les heureux élus et élues sont Jim Bauer, de la team Marc Lavoine, Mentissa (team Vianney), Marghe (team Florent Pagny) et Cyprien (team Amel Bent). Chaque coach a donc un talent en finale, ce qui n’est pas une obligation ou une règle. En revanche, bye bye Giada, Niki Black, Tarik et Arthur.

Ce retour au live ne permet pas à TF1 de s’imposer en tête des audiences, puisque, avec tout de même 4,38 millions de spectateurs et spectatrices pour 21,9 % de part de marché, le télécrochet arrive derrière l’épisode inédit de Cassandre sur France 3, et ses 5 millions de fidèles pour 22,6 % de part d’audience.