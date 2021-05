ON NE DIVULGÂCHE PAS Quelle est votre méthode anti-spoiler et de lutte contre les conséquences du décalage horaire ?

Le conseil de l'émission 1 de « Koh-Lanta : Les Armes Secrètes », tourné en Polynésie. — Alain Issock/ALP/TF1/Starface

Il y a des rendez-vous incontournables à la télévision. Celui où on devient juge de qualité et goûteur à travers son écran ou encore celui où on hurle devant la sortie d’un collier d’immunité en plein conseil animé par Denis Brogniart. Pour de nombreux Français, les émissions comme Top Chef, Koh-Lanta ou encore Pékin Express sont devenues des institutions.

Pages fans, lives sur Twitter… On regarde, on commente, on se lamente, on débat en direct… au risque de spoiler ceux qui regarderont quelques heures après nous, comme les téléspectateurs situés en Outre-mer, à cause du décalage horaire.

Koh-Lanta, Top Chef, Pékin Express, Le Meilleur Pâtissier, The Voice… Vous êtes fans de ces programmes et habitez aux Antilles- Guyane, à la Réunion ou dans une autre région ultramarine, comment vivez-vous le fait de vous faire spoiler par les téléspectateurs de la France hexagonale ? Vous évitez les réseaux sociaux et les médias (20 Minutes, inclus) ? Vous snobez des ami(e)s ? Vous regardez les émissions en direct ? Quelles sont vos techniques ? Qu’est-ce qui vous énerve ? Vous avez des groupes dans vos régions pour commenter en live ? Dites-nous tout en remplissant le formulaire en fin d’article.