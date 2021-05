L. Be.

L. Be.

Pascal Praud, présentateur vedette de CNews — Groupe Canal+ CNEWS

La stratégie offensive de CNews semble porter ses fruits. BFMTV se fait grignoter des parts d’audiences par sa concurrente au point de craindre de perdre sa première place. Selon TV Magazine ce samedi, l’écart entre les deux chaînes d’information en continu s’est considérablement resserré, seulement 0,1 point de part d’audience séparait la première de la deuxième une bonne partie de la semaine dernière.

BFMTV, qui conserve son leadership pendant la journée, se fait passer devant par sa rivale à partir de 17h. « Les tranches du soir de CNews, portées successivement par Laurence Ferrari (Punchline), Christine Kelly et Éric Zemmour (Face à l’info), Pascal Praud (L’Heure des Pros 2), Anne Fulda (L’Heure des livres) et Yves Calvi (rediffusion de L’Info du vrai) sont toutes devant BFMTV », relève ainsi TV Magazine.

BFMTV ne reprend le dessus qu’à partir de 22h. En deux ans, l’audience de CNews a été multipliée par 2,3. Et cela, grâce notamment à Pascal Praud et Eric Zemmour. Ce dernier attire entre 700.000 et 900.000 téléspectateurs tous les soirs.