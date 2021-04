Patrick Nebout, au cœur de cette nouvelle intrigue de « Plus belle la vie » — Capture d'écran/Salto

« J’ai toujours rêvé de me taper un flic. » Ces mots sont ceux de l’agresseur de Patrick Nebout, l’un des personnages phares de Plus belle la vie. Le commandant de police sera victime d’un viol dans l’une des scènes du 4.268e épisode, diffusé ce soir sur France 3. Malgré ses dix-sept ans d’existence, c’est la première fois que la série abordera la question des violences sexuelles faites aux hommes.

Au micro d’Europe 1, la productrice Géraldine Gendre a indiqué que l’idée de cette intrigue est née de la lecture d’un portrait de la journaliste Marine Turchi, qui a notamment enquêté sur #MeToo. « Sur l’ensemble des témoignages qu’elle pouvait recevoir, il y avait 20 % de témoignages d’hommes victimes, ce qui est une nouveauté, témoigne la productrice. Quand on a réalisé que cette libération de la parole auprès des femmes permettait aussi une libération de la parole auprès des hommes, on s’est dit que c’était le moment d’en parler, parce qu’une brèche s’est ouverte. »

« Ça m’a pas mal secoué »

Le choix du personnage de Patrick Nebout, flic apprécié de tout le monde, hétérosexuel et père de famille n’est pas anodin. La volonté des auteurs et autrices de la série : expliquer que ça peut arriver à n’importe qui. Le comédien Jérôme Bertin s’est par ailleurs entretenu avec cinq hommes victimes de viol afin de porter au mieux cette intrigue. « C’est tellement difficile de jouer des choses comme ça, car on se met à nu. Ça m’a pas mal secoué, je n’étais pas dans mon état normal pendant le tournage, j’étais très impliqué et une des conséquences c’est que j’avais du mal à dormir », a confié l’acteur au micro de Philippe Vandel.

Cette intrigue devrait s’étendre sur plusieurs semaines et la reconstruction de ce personnage, qui vient d’apprendre qu’il sera grand-père pour la première fois, sera au centre des épisodes à venir.