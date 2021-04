Stéphane Rotenberg sur le tournage de la saison 14 de « Pékin Express » — Patrick ROBERT/M6

Les fans de Pékin Express étaient visiblement impatients de découvrir le nom du binôme gagnant de cette quatorzième saison. Après trente-cinq jours de course, une interruption du tournage à cause du Covid-19 et un accident de la route qui a scellé le destin de deux candidats, Claire et Christophe ont franchi la ligne d’arrivée et ont remporté la somme de 58.730 euros.

La finale de La route des 3 continents a été suivie par 2,99 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit 14,3 % du public, selon des chiffres communiqués par Puremédias. Il s’agit du meilleur score de la saison, tous critères confondus. Les dix épisodes du jeu d’aventure, quant à eux, ont été regardés par 3,1 millions de personnes en moyenne, en comptant le replay.

Pékin Express battu par France 3 et TF1

Toutefois, ce bon score pour le programme de M6 ne permet pas à la chaîne d’être leader des audiences. France 3 repart avec la médaille d’or ce mardi soir avec deux épisodes de Tandem. La série portée par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort a convaincu 4,51 millions de personnes, soit 19,1 % de part d’audience.

TF1 est sur la deuxième marche du podium avec le dernier volet de la trilogie Le Labyrinthe. Le Remède mortel a été regardé par 3,62 millions de Françaises et Français, soit 17,7 % du public.