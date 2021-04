Sarah Fraisou sur le plateau de « Touche pas à mon poste » le 27 avril 2021 — Capture d'écran/C8

Comme il est désormais de coutume, les histoires qui alimentent les émissions de téléréalité s’exportent dans Touche pas à mon poste. Il y a une dizaine de jours, quatre candidates des Vacances des Anges dénonçaient un « acharnement » mis en place par certains et certaines de leurs camarades de jeu. Elles ont pu en parler sur le plateau de Cyril Hanouna, qui a également reçu Raphaël Pépin, l’un des mis en cause, le lendemain.

Ce mardi soir, c’était au tour de Sarah Fraisou de venir s’exprimer dans le programme de C8. Lorsqu’on lui demande si elle a participé au harcèlement dénoncé par quelques candidates des Anges, la jeune femme répond : « J’ai été sur certaines embrouilles parce que je ne me laisse pas faire. […] Je vais m’exprimer sans même réfléchir. Je suis à 100 % naturelle et c’est pour ça qu’on m’appelle d’ailleurs », indique-t-elle en faisant référence à ses nombreuses participations aux émissions de téléréalité telles que Les Princes de l’Amour, La Villa Des Cœurs Brisés ou encore Les Vacances des Anges.

« Je suis tombée vraiment bas »

Quelques secondes seulement après le début de sa prise de parole, Sarah Fraisou a fondu en larmes, en expliquant qu’elle avait du mal à gérer la pression qui l’entourait depuis plusieurs semaines. « Ce que les gens ne savent pas, déjà moi je sors d’un divorce, a-t-elle lancé. On m’a contre-attaqué sur du harcèlement alors que vraiment, pour le coup, je n’ai rien à avoir dedans. Quand tu t’exprimes, tout le monde s’acharne sur toi. On t’insulte sur des lives, on t’appuie dessus sans même savoir le pourquoi du comment. »

« À plusieurs reprises, je suis tombée vraiment bas. Et j’ai envoyé un message à ces personnes en disant : “À un moment donné, je vais m’ouvrir les veines parce que je n’y arrive plus”. Je n’arrive plus à me faire entendre juste parce que j’ai un caractère qui est assez fort donc on se dit qu’elle peut tout assumer », a-t-elle continué à décrire, tout en ne retenant pas ses larmes.

Malgré ces accusations, Sarah Fraisou n’envisage pas de s’éloigner définitivement de la téléréalité « parce que c’est vraiment une bonne expérience que j’ai vécue », précise-t-elle.