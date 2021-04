Marie-Sophie Lacarrau présente le 13 heures de TF1. — CHRISTOPHE CHEVALIN - TF1

Marie-Sophie Lacarrau n’a pas été en mesure de présenter le JT de 13 heures sur TF1 ce lundi. « Pas de rentrée pour moi aujourd’hui. Le Covid m’empêche de vous retrouver comme prévu à 13 heures », a-t-elle annoncé sur Twitter ce lundi.

« Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite, poursuit celle qui a été testée positive au Covid-19. En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13 heures ! »

Marie-Sophie Lacarrau est aux manettes de la présentation du 13 heures de TF1 depuis qu’elle a succédé à Jean-Pierre Pernaut le 4 janvier de cette année.