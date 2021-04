Mine de rien, des millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de ces personnalités. — LECARPENTIER/SIPA

A l’occasion des 20 ans de la téléréalité, « 20 Minutes » propose une série d’articles sur ce phénomène qui a bouleversé le petit écran.

Pour élire la personnalité la plus marquante nous avons demandé à nos internautes de voter.

Répliques cultes, disputes inoubliables, aventurier héroïque… Certains candidats choisis ont créé la surprise.

De tête, comme ça, on pourrait bien vous citer une douzaine d’émissions de téléréalités diffusées ces 20 dernières années. Si on multiplie le tout par le nombre de participants, autant vous dire que ça fait du monde. Pourtant, il y a des visages qui marquent plus que d’autres, des expressions employées par certains qui sont devenus cultes, et des « drama » qui ont leur place au panthéon de la télévision française.

Plutôt que de faire nous-même un classement qui aurait été tout à fait suggestif, nous avons préféré faire appel à vous via nos réseaux sociaux (Twitter et Instagram) pour nous donner les noms de ces « stars » qui restent les plus mémorables selon vous. Si nous n’avons pas été vraiment surpris par les deux premiers choix, la troisième place (occupée par deux personnes ex aequo) a été bien plus disputée. Une mention spéciale pour ceux qui échouent juste en bas du podium : Jessica des Marseillais​, Amélie de Secret Story 4 ou encore le légendaire Claude de Koh-Lanta. Retrouvez le top 3 dans la vidéo plus haut.