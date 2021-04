JoeyStarr incarne un prof de français dans la série « Le Remplaçant ». . — Philippe Warrin/Exilene/TF1

Diffusée lundi 13 avril, la nouvelle série de TF1, Le Remplaçant, était déjà un carton avec 6,58 millions de téléspectateurs, pour 27,3 % de part de marché. Grâce au replay et à J+7, le prof JoeyStarr fait encore mieux et monte 8,1 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, et 7,6 millions sur les deux épisodes diffusés. Il s’agit de la quatrième meilleure audience de 2021 pour une fiction française.

La série représente ainsi 34 % de part d’audience sur la FRDA-50, la maintenant célèbre « femme responsable des achats de moins de cinquante ans », mais aussi 32 % de PDA sur les 25-49 ans et 42 % sur les 15-24 ans. A noter que ses deux premiers épisodes servaient de lancement à la série, et que Le Remplaçant deviendra un héros régulier de la chaîne, avec de nouveaux épisodes tournés à partir de juillet 2021.