Pierre-Jean Chalençon reproche à Sophie Davant son manque de soutien

Suite à l’affaire des dîners clandestins, Sophie Davant s’est exprimée au sujet de Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur au coeur du scandale mais également ex-chroniqueur de son émission Affaire conclue. « Il n’en a fait qu’à sa tête, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Je trouve que c’est dommage, c’est du gâchis. C’est quelqu’un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissances et sa folie s’il avait su se gérer. Et là hélas, je suis triste parce que je trouve qu’il s’enfonce dans des excès qu’il pourrait éviter ». Bim. L’intéressé n’a, semble-t-il, pas apprécié cette sortie, puisqu’il y est allé de son petit commentaire sur Twitter : « Bonjour l’esprit d’équipe ! »

Pierre-Jean Chalençon revient sur son départ d’Affaire conclue et fustige le manque de soutien de l’équipe et de Sophie Davant à l’époque : « Comme dirait ma grand-mère… Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J’adore Sophie, c’est une bonne copine, mais franchement j’observe que quand je suis parti d’Affaire conclue… Personne n’a bronché ! Alors rien a ajouté ». Et Sophie Davant, quelque chose à ajouter ? Non ? Tant mieux.