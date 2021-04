MUSIQUE Outre la finale de l'Eurovision diffusée sur France 2 le 22 mai et commentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, plusieurs rendez-vous se mettront au diapason sur les antennes du service public

La chanteuse Barbara Pravi, représentante de la France à l'Eurovision 2021. — JOEL SAGET / AFP

Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation de la France à l’Eurovision et patronne des divertissements de France Télé a présenté ce lundi le programme envisagé pour faire vivre le concours sur les antennes du groupe.

La finale de l’Eurovision 2021 sera retransmise en direct sur France 2 le 22 mai. Les demi-finales seront quant à elles diffusées les 18 et 20 mai sur France 4.

Entre autres réjouissances, un documentaire intimiste sur Barbara Pravi sera également au menu.

Après une année d’absence pour cause de pandémie, la valse des 12 points reprendra en mai prochain. La 65e édition du concours Eurovision de la chanson se déroulera à Rotterdam (Pays-Bas). Barbara Pravi représentera la France avec Voilà. Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation et patronne des divertissements de France Télévisions a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse les différents rendez-vous prévus pour faire vivre l’événement sur les antennes du service public…

Trois soirées de compétition

La grande finale sera diffusée le samedi 22 mai, en direct dès 21 heures sur France 2. Pour la sixième année d’affilée, Stéphane Bern assurera les commentaires au côté de Laurence Boccolini. Cette dernière, qui « regarde l’Eurovision depuis toute petite », fera son baptême du feu. « Il y a plusieurs niveaux de lecture de ce spectacle : [l’aspect] musical, fashion, humain, l’humour. J’espère qu’on arrivera à faire vivre tout ça », glisse-t-elle en assurant qu’elle assumera cette responsabilité « avec bienveillance ». Si la France est qualifiée directement pour cette finale, au côté des autres membres du « Big Five » (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, principaux contributeurs financiers) et des Pays-Bas, qui accueillent cette édition, il n’en est pas de même pour 33 autres pays qui devront en passer par les demi-finales. Celles-ci seront retransmises à 21 heures, les mardi 18 et jeudi 20 mai. Lors de chaque soirée, dix pays décrocheront leur ticket qualificatif. A noter que le public français n’aura la possibilité de voter que lors de la deuxième demie.

Des avant-goûts

Avant le Jour J, les antennes de France Télévisions mettront les téléspectateurs et téléspectatrices dans le bain de l’Eurovision petit à petit. Cela commencera par de courtes pastilles quotidiennes diffusées sur France 2 dès le lundi 10 mai, à 20h40. Le samedi 22 mai, juste avant le coup d’envoi de la finale, Laurent Delahousse fera vivre les coulisses du concours dans le cadre de son 20h30 le samedi. Et les jours précédents, l’aventure musicale sera au cœur du feuilleton du 13 heures de Julian Bugier.

Un documentaire sur Barbara Pravi

Depuis sa victoire, avec la chanson Voilà, lors de la sélection française pour l’Eurovision, fin janvier, Barbara Pravi bénéficie d’une large visibilité médiatique. Si elle est devenue une voix et un visage de plus en plus familier du public français, le documentaire Voilà qui je suis la révélera dans un cadre plus intimiste. Gianluca Matarrese et sa caméra ont accompagné la chanteuse durant sa préparation au concours. « Il me suit depuis des semaines, le pauvre ! Je ne sais pas comment il fait… On se marre bien », a plaisanté l’artiste lors de la conférence de presse. Ce reportage sera diffusé le 20 mai sur France 4, dans la foulée de la deuxième demi-finale mais aussi le 23 mai, juste après la finale de l’Eurovision, minuit bien passée. La compétition aura sacré son gagnant ou sa gagnante. Et peut-être Barbara Pravi…