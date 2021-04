Le journaliste Darius Rochebin. — Thomas Braut / TF1

Mis hors de cause après les conclusions de l'enquête de la RTS en Suisse, le journaliste Darius Rochebin reprendra son émission sur LCI à partir de lundi prochain. L’annonce a été faite à la rédaction de la chaîne par ses dirigeants, Thierry Thuillier et Fabien Namias, en présence du présentateur. Le groupe TF1 avait indiqué depuis le début de l’affaire qu’il se conformerait aux conclusions de l’enquête et confirmé en début d’année qu’un retour du présentateur à l’antenne était en discussion.

De retour à 20h pour l’interview d’une personnalité

Darius Rochebin retrouvera donc d’ici une semaine Le 20H de Darius Rochebin, rendez-vous lancé à la rentrée 2020, dans lequel il interviewe chaque jour une grande personnalité. Il s’en était retiré fin octobre après avoir été mis en cause dans une enquête du Temps. Le quotidien de référence en Suisse avait décrit par le menu des faits supposés de harcèlement et des « comportements déplacés » au sein de la RTS commis par plusieurs hauts responsables. Visée en particulier par l’article du journal, la nouvelle star de LCI avait répondu début novembre en portant plainte pour diffamation contre le quotidien, contestant « une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames » qui la présentaient « sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité ».

Après plusieurs mois d’enquête commanditée par son ancien employeur, la RTS a conclu vendredi que dans son cas, « aucun des témoignages recueillis ne permet de conclure à des actes relevant du harcèlement sexuel ou psychologique, d’atteinte à la personnalité ou d’une quelconque infraction pénale ». Elizabeth Martichoux, qui avait repris la tranche de 20h sur LCI, va quant à elle reprendre l’interview politique de la matinale de la chaîne d’info, à 8h15.