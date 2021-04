L'animateur Thierry Ardisson. — Lionel GUERICOLAS/MPP/SIPA

Près de quinze ans après la fin de Tout le monde en parle, et un passage dans le groupe Canal+, Thierry Ardisson est de retour sur le service public avec une nouvelle émission, prévue pour la rentrée sur France 3. Son titre ? L’Hôtel du temps. Son concept ? L’animateur de 72 ans y interviewe des personnalités disparues, comme Jean Gabin pour la première. « Une interview-fiction », comme il l’appelle dans Le Parisien.

Une performance technique

Tout d’abord proposé à Netflix et Amazon, le programme coproduit par France Télévisions et 3e Œil suit Thierry Ardisson dans les couloirs du palace parisien Le Meurice, direction la suite Belle Etoile, raconte Le Parisien. Là, il retrouve l’acteur Jean Gabin, décédé en 1976, pour un entretien basé sur de vrais propos et archives. La performance technique est assurée par le célèbre studio d’effets spéciaux Mac Guff, et par les comédiens Cédric Weber pour la doublure et François Jérôme pour le doublage.

L’Hôtel du temps fait également intervenir d’autres disparus (Louis de Funès, Michèle Morgan, Michel Audiard, Lady Diana), ainsi que des acteurs bien vivants et personnages récurrents, comme Sébastien Thoen dans le rôle du concierge. Celui-ci fait son grand retour à l’antenne après l’affaire du sketch Winamax et son éviction de Canal+. L’émission devrait être diffusée tous les mois.