Mike Horn rejoint RMC Découverte

Mike Horn en 2013 à Stuttgart. — Franziska Kraufmann/AP/SIPA

L’ex-coach en survie de M6 rejoint le groupe Altice. Mike Horn, va lancer sur RMC DécouverteMike Horn : survivre à l’impossible, une série documentaire qui reviendra sur ses expéditions autour du monde, a-t-il annoncé au Parisien.

Ce programme coproduit par RMC productions, RMC Films et Horn Media reposera sur les images d’archives de l’aventurier d’origine sud-africaine. « On reviendra sur ma préparation ainsi que sur l’aspect psychologique, physique, technique avec un côté pédagogique et des images 3D » , a expliqué à nos confrères Mike Horn.