Pascal O., dit Spleen, connu pour sa participation à l’émission de téléréalité musicaleThe Voice, a été mis en examen en février pour « viols » et « agressions sexuelles », a appris l’AFP mercredi de source judiciaire, confirmant une information du magazineNeon. Spleen a été mis en examen pour « viol » et « harcèlement moral » envers deux femmes ainsi que pour « agression sexuelle » à l’égard d’une troisième, selon cette source.

Laissé libre sous contrôle judiciaire, il est également mis en examen pour « captation ou transmission d’images à caractère sexuel sans consentement » de ces trois femmes et d’une quatrième plaignante, a précisé cette source. Concernant des faits dénoncés par une cinquième femme, il avait déjà fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris, mais l’audience qui devait se tenir en début d’année a été renvoyée pour être jointe au dossier d’instruction, selon des sources proches du dossier.

Captation de vidéos

Dans une longue enquête, Neon a révélé en novembre les nombreuses accusations dont fait l’objet le chanteur. « Ce qui relie toutes ces histoires, c’est de la captation de photos et de vidéos sans le consentement des personnes », a précisé une source proche du dossier. Plusieurs femmes accusent en effet Spleen de les avoir attirées chez lui avant de les contraindre à des séances photos ou vidéos avant, selon certaines d’entre elles, de les agresser sexuellement voire de les violer.

« Nous contestons les faits », a précisé à l’AFP l’avocate du chanteur. Concernant Spleen, des témoignages à leur encontre avaient émergé sur les réseaux sociaux sous le mot-clé #MusicToo, créé dans le sillage du mouvement #MeToo pour dénoncer les violences sexuelles dans l’industrie musicale.