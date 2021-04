Jonathan et Aurore lors de la cinquième étape de la saison 14 de Pékin Express. — Patrick ROBERT/M6

Jonathan et Aurore ont été victimes d’un accident de la route lors du tournage de Pékin Express en Turquie en septembre. Une voiture arrivant de face est entrée en collision avec le véhicule dans lequel ils avaient pris place.

S’il en est sorti indemne, son épouse a été blessée à la tête. Le couple a été hospitalisé et a dû déclarer forfait pour la suite du jeu.

La production a été prévenue ultérieurement du décès du conducteur de la voiture qui est entrée dans celle où se trouvaient les candidats.

« Le choc a été d’une violence extrême », selon Jonathan. Le Pas-de-Calaisien et son épouse Aurore ont été victimes d’un accident à une vingtaine de minutes de l’arrivée de la septième étape de Pékin Express. Les faits sont survenus alors que le couple était à bord d’une automobile « sur une route un peu sinueuse » en Turquie.

Dans l’épisode diffusé mardi sur M6, le candidat a relaté les faits : « Je vois une voiture arriver en face à une allure beaucoup trop importante qui sort complètement de sa trajectoire et nous percute de plein fouet ».

« Je tourne la tête et la dernière image que je vois, c’est la voiture qui me rentre dedans. Après, j’ai un bruit sourd Jonathan me relève plus ou moins, je ne sais pas dans quel état je suis. Il me dit : "Il faut absolument qu’on sorte de la voiture, maintenant tu sors et tu me suis." (…) J’avais tellement mal à la tête, mon visage n’était plus le même », a déclaré Aurore lors de cette même entrevue filmée récemment, plusieurs mois après l’accident survenu en septembre.

« A ce moment-là, j’ai peur pour ma femme »

« Ce que je ne veux surtout pas, c’est faire peur à Aurore. J’essaye d’être le plus calme possible et le plus clairvoyant pour faire en sorte d’amener les premiers soins et qu’elle se sente bien, qu’elle ne soit pas envahie par une angoisse profonde parce que c’est un moment terrible pour elle. A ce moment-là, clairement, j’ai peur pour ma femme », a enchaîné son mari, se remémorant les instants qui ont suivi la collision.

Si Jonathan en est sorti indemne, Aurore a été blessée à la tête. Ils ont été hospitalisés, ainsi que leur cameraman et leur journaliste.

Aucune image de l’accident, qui a impliqué trois véhicules, n’a été diffusée dans l’épisode. Seule une photo en plan large, montrant les voitures entourées par plusieurs hommes, est brièvement apparue.

Après avoir interrompu la course quelques heures, Stéphane Rotenberg a annoncé aux autres binômes que, même si les nouvelles étaient « rassurantes », les médecins avaient décidé de garder Jonathan et Aurore en observation et qu’ils étaient donc forfaits pour la suite de l’émission.

Soutien psychologique

« Ils ont bénéficié d’un soutien psychologique immédiatement sur place ainsi qu’à leur retour en France. Cela fait partie du dispositif prévu », avait indiqué Thierry Guillaume, le producteur de Pékin Express lors de la conférence de presse de lancement de la nouvelle saison. « On sait que c’est un des risques sur ce programme, on est sur la route, on a plus d’une centaine de personnes qui passent six à huit heures par jour dans des véhicules », avait-il ajouté.

« C’est très compliqué et particulier à vivre, c’est toujours notre angoisse », confiait Stéphane Rotenberg. « C’est la première fois [qu’un accident aussi grave survient], on a eu des petits accrochages, il m’est arrivé quelque chose il y a quelques années », a ajouté l’animateur qui avait été victime d’un accident de side-car lors du tournage aux Philippines en 2012.

La production n’a été prévenue que plus tard du décès du conducteur, un homme de 82 ans, de la voiture qui est entrée dans celle où se trouvaient les candidats. « Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches », a-t-elle écrit dans un message diffusé à la fin de l’émission.