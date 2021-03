Michel Drucker a fait son grand retour sur France 2. — © Guillaume GAFFIOT - Bestimage

Les fans de Michel Drucker ont répondu présents pour son grand retour. Dimanche après-midi, 1.5 millions de téléspectateurs ont regardé la reprise de Vivement dimanche sur France 2, rapporte TVMag, soit 12.4 % de part d’audiences. La suite, Vivement dimanche prochain, a quant à elle attiré 1.2 millions de personnes.

Absent depuis l’été dernier après une lourde opération cardiaque, Michel Drucker a retrouvé avec émotion son célèbre canapé rouge. « Bonjour, heureux évidemment et ému de vous retrouver. Vraiment, ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur », a déclaré l’animateur en début d’émission.

« Content de retrouver ma maison »

« Alors merci, je ne sais pas si pendant cette longue et douloureuse parenthèse Vivement dimanche vous a manqué mais vous, vous m’avez beaucoup manqué, a-t-il poursuivi. Merci pour tous vos témoignages. Content de retrouver ma maison, le service public et ce studio Gabriel où je suis si heureux depuis très longtemps. » Pour l’accompagner, Michel Drucker avait convié de nombreux humoristes : Anne Roumanoff, Chantal Ladesou ou encore Laurent Gerra.