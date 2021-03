L. Be.

L. Be.

TELEVISION Silvio a été perçu comme prétentieux par les téléspectateurs de « The Voice »

Silvio Ilardo dans «The Voice» — Lionel Guericolas / ITV / B233 / TF1

C’était l’heure des battles dans The Voice ce samedi sur TF1. Et Silvio s’est peut-être un peu trop pris au jeu (et au sérieux). « C’est un duo, certes, mais c’est un combat. Qu’on s’entende là-dessus », a-t-il lancé avant de monter sur scène avec Yannick Schlesser pour interpréter Dans le port d’Amsterdam de Jacques Brel. Le candidat, qui a affirmé ne pas chanter souvent de reprise, a jugé la voix de Jacques Brel « un peu lisse ».

Et la prestation a partagé le jury et les téléspectateurs. Sur scène, le candidat s’est lâché mais il a oublié qu’il n’était pas tout seul.

« Tu ne vas pas l’écraser, ce n’est pas ça l’intention »

« Le seul moment où ça rassemblait à un duo, c’est à la fin parce que la mise en scène a exigé que vous vous regardiez. Mais sinon, Yannick a regardé Silvio pendant toute la chanson genre "Eh mon pote, on est ensemble ou pas ?", a déploré Vianney. « Silvio, pas un moment, tu l’as regardé. On n’est pas dans la compétition au moment où l’on chante. Tu ne vas pas l’écraser, ce n’est pas ça l’intention. Ce n’est pas possible ». Marc Lavoine a abondé dans le même sens, insistant sur le fait que s’il a réussi à livrer une telle prestation, c’est parce que Yannick lui a laissé l’espace pour le faire.

De nombreux téléspectateurs ont salué l’analyse de Vianney, critiquant l’attitude prétentieuse de Silvio. « Il se prend déjà pour une Star l’autre » ; « il se la pète un peu » ; « Décidément sur TF1, il y en a un qui a toujours un melon d’enfer », pouvait-on notamment lire.