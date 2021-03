Greg Basso, ancien millionnaire et nouvel animateur télé — © La Grosse Equipe

NRJ12 lance ce lundi la quatrième saison des Vacances des Anges, tournée en République dominicaine.

Il ne fait pas partie des candidats mais il participe pourtant bien à l'émission : Greg Basso, ancien faux millionnaire de TF1, est le porte-parole du propriétaire de la villa.

« C'était l'occasion de me lancer et de revenir un peu dans le milieu », relate-t-il à 20 Minutes.

« Oh Greg le millionnaire, bébé ! » Il n’aura pas fallu plus de trois secondes à Greg Basso pour se faire reconnaître à son entrée dans la villa des Anges. Pourtant, cela fait dix-huit ans qu’il n’incarne plus ce personnage qui lui colle toujours à la peau. Il faut dire que l’ancienne star de TF1 n’a pas beaucoup changé, lui qui arbore toujours ses chemises décolletées et la même coupe de cheveux qu’il y a près de deux décennies. Lorsqu’on lui demande où est-ce qu’il était passé pendant tout ce temps, il nous répond qu’il prenait soin de sa famille, de ses enfants et qu’il a quitté l’Hexagone pour rejoindre La Réunion où il vit depuis deux ans.

Quelque dix années après sa dernière apparition à la télévision, Greg Basso est de retour en tant que porte-parole du propriétaire de la villa des candidats et candidates de la quatrième saison des Vacances des Anges. Pour résumer, c’est lui qui annoncera les bonnes ou les mauvaises nouvelles aux locataires saisonniers et les résultats de leurs activités. « Je vais les recadrer quand il va falloir le faire, c’est ce qu’il a fallu de temps en temps », prévient-il à 20 Minutes.

« J’ai signé tout de suite ! »

Mais alors pourquoi ce retour télévisuel de la part de celui qu’on considère comme l’un des ancêtres de la téléréalité ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la première raison est logistique. Puisqu’ils savaient que Greg Basso habitait à La Réunion, les membres de la production l’ont contacté pour qu’il les aide à trouver une maison où s’installer. Une fois qu’il leur a facilité la tâche, une offre alléchante lui a été faite. « Ils m’ont proposé de participer à l’émission, pas en tant que candidat mais en tant qu’animateur, révèle-t-il. C’était l’occasion de me lancer et de revenir un peu dans le milieu. J’ai signé tout de suite ! »

Et si la signature de son contrat devait s’étaler sur quelques pages de plus à l’avenir, cela ne serait pas de refus pour le nouvel animateur. « J’espère que La Grosse Equipe [la société de production] et NRJ12 seront contents de moi et qu’ils me proposeront de continuer l’aventure avec eux sur les prochaines émissions ou sur d’autres choses », lance-t-il frontalement.

Un début de tournage bousculé

Finalement, son aide pour trouver une habitation à La Réunion n’aura pas servi autant que la production l’aurait souhaité. Début janvier, une altercation a opposé des candidats à plusieurs clients d’un hôtel, dont le maire de Saint-André. Ni une, ni deux, les équipes ont plié bagage. « Tout était prêt, tout était parfait, la production avait tout calé. Je pense que cette émission de télé aurait fait une énorme publicité positive pour le tourisme. Mon regret, c’est ça », exprime-t-il.

L’ancien millionnaire fictif confie avoir « très mal » vécu cette période. Il se remémore : « Je pense que c’était plus une bousculade qu’une vraie bagarre. Je n’ai pas compris en fait, j’étais abasourdi devant tout ça. » Heureusement, trois semaines plus tard, l’émission a pu démarrer son tournage en République dominicaine.

L’harmonie des générations

Dix-huit ans après sa participation à Greg le millionnaire, la génération de candidats et candidates a bien changé. « À l’époque, c’était plus inconnu donc plus spontané et plus naturel. Aujourd’hui, c’est devenu un métier à part entière », reconnaît Greg Basso. Pourtant, il le promet, les Anges ne l’ont pas traité comme un dinosaure lorsqu’il a débarqué sur le tournage. « Certains d’entre eux ne me connaissaient pas parce qu’ils sont jeunes, et je les ai trouvés adorables, ils m’ont réservé un bon accueil. »

Ce retour à la téléréalité l’aurait-il rendu nostalgique ? Même s’il assure être passé à autre chose depuis longtemps, le nouveau venu de NRJ12 ne crache pas dans la soupe. « C’est Greg le millionnaire qui m’a fait connaître et qui a changé ma vie. Je ne regrette absolument pas. Au contraire, j’ai adoré faire cette émission », affirme-t-il. Un quotidien de rêve à La Réunion, un job accompli avec le sourire à Las Terrenas… Et si Greg Basso avait enfin décroché sa vie de millionnaire ?