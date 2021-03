Illustration d'un tournage de série. — M.Libert / 20 Minutes

Si votre enfant devenait une star ? Au mois de mai, la baie de Somme servira de lieu de tournage pour quelques séquences d’une série fantastique belge réalisée pour Netflix. A cette occasion, la production recherche des enfants âgés de 10 à 12 ans.

La série en question s’appelle Endless Night et doit sortir sur Netflix, en Belgique, courant 2022. Elle est en cours de tournage par les équipes du réalisateur français David Perrault. Le pitch ? « Dans une petite banlieue sans histoire, Eva, 16 ans, se met à fréquenter un groupe d’adolescents aimant s’adonner à des séances de ''shoot'' à l’Icélotropine. Ce médicament dérobé au sein d’une clinique spécialisée dans les troubles du sommeil, leur permet de visualiser leurs rêves tout en restant éveillés. »

Deux doublures et des figurants

Pour des séquences devant se tourner le 17 mai, à Quend plage, et le 20 mai, à Saint-Valéry-sur-Somme, la production organise un casting d’enfants. Pour de la figuration, il s’agit de trouver des enfants âgés de 12 ans, mesurant entre 1,20 et 1,40 m. La production recherche aussi deux doublures pour la jeune comédienne. Pour ces rôles, les candidates doivent être âgées de 10 ans, mesurer environ 1,45 m et chausser du 35.

Pour postuler, il suffit de se rendre sur le site Internet de l'agence de casting. Outre les critères physiques, seuls seront retenus les candidats résidant dans la région des Hauts-de-France.