« 3, 2, 1, prêts ? Remballez votre tablier. » Ce mercredi, M6 a officialisé le départ de Julia Vignali qui a « décidé de quitter la chaîne pour se consacrer à des projets de productions télévisuelles et cinématographiques. » À condition qu’elles soient renouvelées pour une prochaine saison, Le Meilleur Pâtissier et Mon admirateur secret vont donc devoir se trouver un nouveau visage pour les incarner.

« Je ne suis pas du genre à courir plusieurs lièvres à la fois et j’ai vraiment envie de me consacrer pleinement à ces nouveaux projets », a confié l’animatrice dans une interview à Puremédias. Un long-métrage réalisé par Kad Merad et un documentaire sur le harcèlement scolaire font actuellement partie des tâches auxquelles elle s’adonne.

Quatre années passées chez M6

Malgré cette annonce, on reverra tout de même Julia Vignali à l’antenne dans les prochains mois. L’animatrice a mis en boîte une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier : Les Professionnels, diffusée dans le courant de l’année sur M6. « J’espère que l’émission durera le plus longtemps possible », glisse-t-elle à nos confrères.

La présentatrice avait débarqué sur M6 en 2017 afin de prendre la relève de Faustine Bollaert à la tête de l’émission de pâtisserie. L’année suivante, elle se voyait proposer l’animation de Mon admirateur secret.

C.R.