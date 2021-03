Stéphane Thebaut sur le tournage de « M comme Maison » — HL Production

Vous êtes en panne d’inspiration pour faire la déco de votre chez-vous ? Vous ne savez pas si l’ocre doré ou si le vert d’eau feront toujours partie des couleurs tendances l’an prochain ? Pas de panique, Stéphane Thebaut sera bientôt de retour pour vous aiguiller !

Quelques mois après l’annonce de l’arrêt du magazine La maison France 5 qu’il a longtemps animé sur le service public, l’animateur a trouvé refuge sur C8 où il s’apprête à lancer une nouvelle émission, toujours axée sur la déco et l’architecture, a-t-on appris mardi.

L'équipe au complet sur C8

Son nouveau magazine, M comme Maison, sera diffusé chaque vendredi en première partie de soirée, à partir du 16 avril, selon un communiqué de C8. Particularité de cette nouvelle formule, Stéphane Thebaut ne sera pas seul à l’animation puisqu’il sera épaulé par Tania Bruna-Rosso, connue du public pour avoir fait partie de l’équipe du Grand Journal sur Canal+.

Les architectes et décorateurs de l’ancien programme de France 5 seront également tous et toutes de retour. Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone posent donc également leurs valises sur C8 pour incarner M comme Maison.

De retour dans la case du vendredi soir

Stéphane Thebaut va ainsi retrouver la case fétiche de La maison France 5, l’émission emblématique de déco et d’architecture intérieure qu’il animait le vendredi soir sur France 5 depuis 2003 (et qui s’appelait Question Maison jusqu’en 2010).

Fin 2020, France Télévisions avait annoncé l’arrêt du magazine pour des raisons économiques. France 5 diffuse désormais des programmes culturels le vendredi soir.